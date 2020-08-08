РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 891 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за сутки выявили 161 случай заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 122 человека. Выздоровели и выписались 48 196 человек. В Подольске выявили восемь новых случаев заражения. Всего в округе 3 891 заболевший», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.