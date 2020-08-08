РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Въезд на транспортную развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе со стороны последнего временно закроют в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Вниманию автомобилистов горокруга Красногорск - временное изменение на транспортной развязке Волоколамского и Ильинского шоссе. В ближайшие две недели въезд с Ильинского шоссе (напротив дома №2 по Павшинской улице) на эстакаду в сторону Красногорска будет закрыт», - говорится в сообщении.

Выполнить разворот можно будет на разворотном путепроводе у станции Пенягино.





