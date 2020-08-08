РИАМО - 8 апр. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в стартовом матче РПЛ сезона 2020/21 со счетом 2:0, сообщает Газета.ru.

Оба мяча были забиты «армейцами» в первом тайме.

«На 18-й минуте нанес точный удар Константин Кучаев, а перед самым перерывом забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев», — говорится в сообщении.

Во второй половине встречи хозяева поля не сумели переломить ход встречи в свою пользу. «Армейцы» этой победой смогли набрать три очка.

Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки».