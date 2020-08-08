РИАМО - 8 авг. В субботу и воскресенье в 40 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 63 ярмарки, на них организуют 2864 торговых места, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических. Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В субботу в Воскресенске работает тематическая ярмарка «Дары лета», она организована к празднованию сбора летнего урожая. Покупателям здесь предлагают сезонные овощи и фрукты, зелень, продукты пчеловодства, саженцы, товары повседневного спроса и другое. Также на ярмарке подготовили культурную программу, посетителям представят концерты, дегустации, а еще конкурсы и викторины.

В городских округах Волоколамск, Зарайск и Домодедово состоятся тематические ярмарки «Товары регионов России». На этих площадках свою продукцию представят производители из 28 регионов страны.

В Луховицах идет тематическая ярмарка «Овощное ассорти». Покупатели могут приобрести сельхозпродукцию, которую местные жители вырастили на своих приусадебных участках.

В Селятине Наро-Фоминского городского округа проходит социальная ярмарка «Ценопад». По спеццене можно купить свыше 20 наименований продуктов – абрикосы, арбузы, грецкие орехи, сливы, домашний творог и так далее.

Тематические ярмарки «Сад-огород» проходят в Химках последующим адресам: проспект Мельникова, вблизи дома № 2б и микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома №1. Там представлен очень большой выбор хозтоваров для сада и огорода, садовой мебели, цветов, саженцев, декора для дачи и так далее.

Также в городском округе Фрязино проходит «Социальная» ярмарка, в Тучкове — тематическая ярмарка «День поселка Тучково», в Красногорске — «Школьная ярмарка», в городских округах Зарайск, Истра, Клин, Одинцовский, Рузский, Щелково — сельскохозяйственные.

А универсальные ярмарки проходят в городских округах Балашиха, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Дмитровский, Воскресенск, Котельники, Истра, Красногорск, Ивантеевка, Люберцы, Одинцовский, Луховицы, Озеры, Мытищи, Ивантеевка, Лотошино, Подольск, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Серпухов, Шаховская, Раменский, Сергиево-Посадский, Ступино, Пушкинский, Электросталь, Щелково.