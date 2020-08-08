РИАМО - 8 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днем физкультурника и пожелал им бодрости духа и спортивного долголетия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Уважаемые жители Московской области! От всей души поздравляю вас с Днём физкультурника – праздником энергичных, спортивных и сильных духом людей!» — сказал Брынцалов.

Он уточнил, что данный праздник важен для профессиональных спортсменов, тренеров и преподавателей физкультуры, а также для всех, кто любит спорт и стремится вести здоровый образ жизни.

«В Подмосковье для этого созданы все условия: активно модернизируется спортивная инфраструктура, строятся суперсовременные стадионы, бассейны, спортивные комплексы. С каждым годом у жителей появляется все больше возможностей для занятий массовым спортом — открываются новые школьные стадионы и дворовые спортивные площадки», — добавил председатель Мособлдумы.

Он отметил, что регион имеет богатейшие спортивные традиции. Подмосковье по праву гордится выдающимися спортсменами Подмосковья.

«Желаю всем, кто любит спорт и считает его важной частью своей жизни, бодрости духа, хорошего настроения, спортивного долголетия и новых побед во благо Московской области и нашей страны», — заключил спикер областного парламента.

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году он выпал на 8 августа.