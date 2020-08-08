РИАМО - 8 авг. Минздрав РФ опубликовал рекомендации по реабилитации легких после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

Коронавирус не проходит бесследно: еще долгое время пациенты чувствуют слабость, одышку, а также мучаются кашлем.

«Обязательно нужно проводить дыхательную гимнастику не менее трех-четырех раз в неделю, по 10-15 минут. При плохом самочувствии физические упражнения можно делать лежа в постели», — говорится в сообщении.

Также необходимо обязательно соблюдать режим самоизоляции дома после выписки. В Минздраве советуют врачам проводить занятия с пациентами дистанционно.

Для окончательного выздоровления эксперты ведомства рекомендуют отправиться в санаторий. Пациентам, которые перенесли Covid-19, нужно чаще находиться на свежем воздухе, гулять в сосновом лесу или поехать к морю.

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Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.