РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. За минувшие сутки в Люберцах выявили восемь новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 170 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 161 случай коронавируса.

«В Люберцах выявили за сутки восемь новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 170 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили два новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, всего в округе 352 пациента с Covid-19. В Дзержинском за сутки зафиксировали один новый случай коронавируса, количество заболевших в округе достигло 590.

Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.