РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Подольский «Водоканал» проведет промывку внутриквартальных сетей в ряде домов и Подольской центральной районной больнице 23 августа, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«Сообщаем, что 23 августа в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресам: улица Веллинга, дом 16; улица Кирова, дом 38 (ПЦРБ); улица Комсомольская, дом 73», - говорится в сообщении.

В период проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. МУП «Водоканал» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.