РИАМО - 8 авг. В квартире на улице Победы в подмосковном Реутове произошел пожар, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о горящей квартире поступило в 15:30.

«В 16:28 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания в квартире принимали участие семь единиц техники и 25 человек.

За минувшие сутки на территории Подмосковья случилось 42 возгорания. К тушению пожаров привлекали 368 человек и 105 единиц техники.