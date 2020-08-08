РИАМО - 8 авг. Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванной буньявирусом, на территории России не зафиксировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Это заболевание не является новым — впервые его диагностировали в Китае еще в 2009 году. Вспышки в разное время отмечались в Японии, Вьетнаме, Тайване и Южной Корее. К числу симптомов данного заболевания относят лихорадку, тромбоцитопению, лейкоцитопению, поражения ЖКТ, рвоту и диарею. Летальность варьируется от 6 до 30%.

«Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер. На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не отмечено», — подчеркивается в материале.

К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания. Также ведется работа по изучению возбудителя.

Специалисты научных организаций Роспотребнадзора имеют обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов. При этом имеется потенциал для противодействия распространению SFTS в России.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Китае начал распространятся новый смертельно опасный вирус. С начала года его выявили у 60 человек, семь из которых умерли. Вспышка заболевания была отмечена в восточной китайской провинции Цзянсу и в провинции Аньхой. Вирус передается через укусы клещей.