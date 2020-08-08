РИАМО - 8 авг. В Москве тарзанки для малышей и для детей постарше можно найти в парках, которые были благоустроены по городской программе «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Самый распространенный тип тарзанки в парках — конструкция, напоминающая дикарскую тарзанку, которую раньше часто можно было увидеть привязанной к дереву над водоемом в лесной зоне. <…> Такая тарзанка есть в сквере у Дома культуры «Онежский» в Головинском районе. Ее длина — около 30 метров, пользоваться ей могут дети от семи до 14 лет», — говорится в сообщении.

Подобные конструкции для катания можно также найти в Бабушкинском, Джамгаровском, Ивановском, Делегатском парках, а также в парке «Красногвардейские пруды» и парке Света.

Детские тарзанки также расположены в парках «Филатов луг», «Садовники», «Ходынское поле» и 50-летия Октября. Все они снабжены сидениями, но имеют изменения в конструкции. Там, нет платформы для разгона и приземления, вместо нее на сооружении с одной из сторон оборудовали встроенную подножку-лестницу, по которой ребятам могут забираться на сидение.

А на тарзанках в парках «Ходынское поле» и 50-летия Октября могут кататься сразу двое детей. Еще одна тарзанка с подножкой для детей от 12 лет есть в парке «Митино».

Также в городе есть канатные комплексы, имитирующие рампы памп-треков. Они могут стать отличной базой для тренировок для тех ребят, которые мечтают освоить скейтборд. Данные комплексы расположены в парке «Садовники» и сквере «Дубовая роща».

Для малышей трех-четырех лет в городских парках есть качели и балансиры, которые имитируют катание по канатной дороге. Два таких комплекса расположились в парке «Левобережный».