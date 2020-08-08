РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В подмосковном Подольске разыскивают 39-летнего мужчину, который пропал больше двух недель назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В Подольске пропал Сергей Савинков в возрасте 39 лет. С 24 июля 2020 года его местонахождение неизвестно. Его рост 172 сантиметра, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами», - говорится в сообщении.

Савинков был одет в коричневую футболку, светло-голубые джинсы, рыжие ботинки. С собой у него был рюкзак камуфляжной расцветки, черная кожаная борсетка.

Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.