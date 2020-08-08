РИАМО - 8 авг. В подмосковном Пущине задержали двоих ранее судимых жителей городского округа Подольск, их подозревают в совершении серии краж из гаражей, говорится в сообщении пресс-службы главного управления МВД РФ по Московской области.

Подозреваемым мужчинам 40 лет и 41 год.

«В ходе осмотра мест проживания подозреваемых сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили причастность задержанных к совершению десяти эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб от преступных деяний составил свыше 700 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.