РИАМО - 8 авг. В переходе между станциями столичного метро «Новослободская» и «Менделеевская» появились первые голографические экраны, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Голографические экраны станут самым современным каналом информирования пассажиров. На пилотном этапе, полгода, мы разместим экраны на нескольких станциях — они будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена. Сейчас первый экран уже есть в переходе «Новослободская» — «Менделеевская», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время планируется разместить такие экраны на станции «Мичуринский проспект».

Устройства голографических экранов крепятся к подвесному потолку и не повреждают внешних поверхностей сооружений подземки.

«Впервые идею использовать голограммы в метро озвучили участники нашего хакатона — там молодые ребята предлагали свои инициативы по технологическому развитию подземки. Свое воплощение же идея получила благодаря усилиям наших международных партнеров», — добавляется в материале.

Если пассажиры столичного метро оценят нововведения, то будет рассмотрена возможность установки данных экранов на других станциях. Впечатления о голограммах можно написать в Telegram-бот @to_deptrans_bot.