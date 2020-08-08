РИАМО - 8 авг. На площадках VI международного военно-технического форума «Армия-2020» будут продемонстрированы результаты научной деятельности организаций Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Военно-научный комитет РВСН запланировал провести круглые столы, на которых обсудят перспективы развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) с применением инновационных технологий и разработок российской науки и оборонной промышленности.

«На стенде и площадках РВСН посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы ВВСТ», — уточняется в материале.

VI международный военно-технический форум «Армия -2020» пройдет на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка, а также будут задействованы более 40 площадок в России. Участие в форуме уже подтвердили свыше 70 стран.

Все мероприятия, которые проходят в рамках форума, организуют с соблюдением мер санитарной безопасности из-за ситуации с коронавирусом.