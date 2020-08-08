РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 авг. В Домодедове за сутки выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 1 981 случай заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 161 новый случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 122 человека. Выздоровели и выписались 48 196 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1 981», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.