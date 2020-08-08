РИАМО - 8 авг. Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки на территории Подмосковья зафиксировали в городском округе Красногорск (21 заболевший), в Королеве (11) и Коломне (10), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также по восемь новых случаев подтвердили в Сергиевом Посаде, Мытищах, Подольске и Люберцах, семь – в Балашихе, по шесть – в Домодедове, Щелкове, пять – в Дмитрове, по четыре – в Ленинском округе, Жуковском, Раменском, Ивантеевке.

По три новых случая инфицирования выявили в Солнечногорске, Волоколамске, Клину, Воскресенске, Истре, Серпухове, Долгопрудном, Одинцове, Пушкине, Ступине, по два – в Электростали, Котельниках, Химках, по одному – в Богородском округе, Егорьевске, Лосино-Петровском, Дзержинском, Лобне, Красноармейске, Луховицах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Чехове и Рузе.

В остальных городских округах Московской области не было новых случаев коронавирусной инфекции.

В медучреждениях региона лечатся пациенты из Москвы и других российских регионов, а также из-за границы. С начала пандемии в области было зарегистрировано свыше 3,5 тысячи случаев заболевания у граждан, которые не проживают постоянно и не зарегистрированы в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.