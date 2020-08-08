РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Школьники подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Талалихину в одноименном парке, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Митинг памяти, посвященный подвигу Героя Советского Союза Виктора Талалихина, прошел 7 августа в городском парке, названном в его честь. В рамках мероприятия учащиеся школ №№3 и 5 возложили цветы к памятнику Талалихину в парке», - говорится в сообщении.

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года в небе над Подольском Талалихин одним из первых в советской авиации провел ночной таран немецкого бомбардировщика. Не побоявшись смерти, рискнув жизнью, 22-летний летчик на полном ходу врезался в хвост своего противника.

Вражеский экипаж погиб, а младший лейтенант сумел катапультироваться. За свой подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб Талалихин 27 октября 1941 года. Ему было 23 года.