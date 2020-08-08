РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 авг. В магазине подмосковных Котельниках выявили нарушения в сфере продажи алкогольной продукции, составили протокол, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Очередной ночной рейд по выявлению нарушений в сфере продажи алкогольной продукции провели сотрудники администрации совместно с полицией.

«И как итог - в одном из семи проверяемых объектов пришлось задержаться для составления протокола», - говорится в сообщении.

Глава округа Сергей Жигалкин уделяет особое значение безопасности и благополучию граждан, а его инициатива проводить рейды на постоянной основе приносит свои результаты.

«Будем наводить порядок дальше. Если у вас имеются доказательства фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним или в ночное время, просим проинформировать в директ отдела потребительского рынка в Instagram», - завершается в сообщении.