РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 авг. В подмосковных Котельниках проходят тренировки спортсменов конного спорта в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Юные спортсмены МАУ СШОР «Белка» (Котельники) готовятся к участию в Кубке Федерации конного спорта Московской области по выездке, который состоится в августе.

«Тренировки проходят в усиленном режиме, чтобы максимально восстановить спортивную форму после пандемии Covid-19. Все очень рады открытию летнего спортивного сезона и планируют принять максимальное количество стартов», - говорится в сообщении.