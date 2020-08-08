РИАМО - 8 авг. В Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали 161 новый случай коронавирусной инфекции, всего в регионе за время пандемии выявили свыше 64,7 тысячи случаев заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Также подмосковные врачи за все время пандемии вылечили 48 196 заболевших коронавирусом.
В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8 800 550-50-30. Также всю важную и необходимую информацию можно найти на тематическом сайте.
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Текстовая трансляция
8 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.
- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.
- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.
- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.
- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.
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