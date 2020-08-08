РИАМО - 8 авг. В Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали 161 новый случай коронавирусной инфекции, всего в регионе за время пандемии выявили свыше 64,7 тысячи случаев заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также подмосковные врачи за все время пандемии вылечили 48 196 заболевших коронавирусом.



В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8 800 550-50-30. Также всю важную и необходимую информацию можно найти на тематическом сайте.

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Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.