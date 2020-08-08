РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 авг. Молодежный парламент подмосковных Котельников обработал 357 заявок о помощи во время пандемии и сформировал три законопроекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Прошла отчетная встреча Молодежного парламента перед главой городского округа Котельники Сергеем Жигалкиным и советом депутатов. На отчете члены Молодежного парламента городского округа Котельники рассказали о деятельности организации и достигнутых результатах, обсудили важность спорта для молодежи и общения с властью.

«Молодежный парламент работает уже на протяжении полугода. За это время смогли занять первое место в Московской области, отработать 28 обращений жителей, выложить 125 постов в социальных сетях, отработать 357 заявок о помощи во время пандемии и сформировать три законопроекта, которые находятся в разработке. Ребята пообещали, что не будут сдавать темпов в работе», - говорится в сообщении.