РИАМО - 8 авг. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков рассказал, чего ждет от старта нового сезона российского чемпионата, сообщает Газета.ru.

«Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно. Тем не менее, мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат», — сказал Обляков.

Он подчеркнул, что команда постарается сделать все возможное для хорошего старта в новом сезоне.

В ближайшей игре, которая пройдет в субботу в рамках первого тура РПЛ, столичная команда встретится с подмосковными «Химками».