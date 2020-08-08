РИАМО - 8 авг. Подмосковные «Химки» и московский ЦСКА объявили составы на матч первого тура чемпионата России по футболу, сообщает Газета.ru.

«В стартовом составе «Химок»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус и Дядюн», — перечисляется в сообщении.

У ЦСКА выйдут: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев и Чалов.

Встреча между командами пройдет на стадионе «Арена Химки», начало матча в 16:00.

Подмосковные «Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми. Теперь команда получила право выступать в элитном первенстве российского футбола.