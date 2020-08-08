РИАМО - 8 авг. В столице полностью обновили автобусы «Мосгортранса», таким образом, городской автобусный парк является одним из самых молодых в Европе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восьмого августа 1924 года в Москве открылся первый автобусный маршрут от Каланчевской площади до Тверской Заставы (тогда — Новых Триумфальных Ворот). По нему ходили восемь машин марки «Лейланд». Сейчас в городе 965 маршрутов, которые обслуживают около 9,7 тысячи автобусов», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что город с 2013 года закупает автобусы только с двигателями экокласса Евро-5. Также в новых салонах есть розетки, климат-контроль, а еще оборудован низкий пол.

По его словам, из-за комфорта и скорости автобусы становятся все более популярными среди пассажиров мегаполиса.

Мэр города добавил, что на сегодняшний день автобусы перевозят порядка 5 миллионов пассажиров каждый день.