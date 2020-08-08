РИАМО - 8 авг. Автомобиль каршеринга сбил пешехода на улице Радио в Басманном районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На улице Радио, 23/9 машина каршеринга наехала на пешехода», — говорится в сообщении.

Пешеход получил ушибы, его доставили в больницу. Подробности дорожной аварии уточняются.

Ранее на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье три человека пострадали в результате столкновения трех легковушек и грузовика с полуприцепом.