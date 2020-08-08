РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Памятные подарки от правительства Московской области вручили труженику тыла из Подольска к 90-летнему юбилею, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск 7 августа свой 90-летний юбилей отметил труженик тыла Августин Маслов. Виновника торжества поздравили замначальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова.

«Маслову были вручены поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», - говорится в сообщении.

Также юбиляру пожелали здоровья и счастья.