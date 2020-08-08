РИАМО - 8 авг. Китайские медики предупредили о распространении нового опасного вируса, который очень быстро может убить человека, сообщает Газета.ru.

Вирус SFTS, который принадлежит к категории буньявирусов, выявили уже у 60 человек с начала текущего года, семь заразившихся скончались.

«При инфицировании организма у человека диагностируется лихорадка, кашель, рвота, а также снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови», — отмечается в материале.

В особо тяжелых случаях у пациентов может развиваться полиорганная недостаточность, которая приводит к летальному исходу.

Специалисты предупреждают, что вирус передается через укусы клещей и ряда насекомых, а также от человека к человеку.

В данный момент вирус SFTS распространяется в восточной китайской провинции Цзянсу и в провинции Аньхой.