РИАМО - 8 авг. В деревне Кузяево Раменского городского округа в здании произошел пожар, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 13:27 — локализация на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 13:34 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

К тушению данного возгорания привлекаются 31 человек и восемь единиц техники.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 42 пожара. К их тушению привлекали 368 человек и 105 единиц техники.