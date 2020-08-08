РИАМО - 8 авг. Посетителям торгово-развлекательного центра «Европейский» в Москве будет предоставляться 50-процентная скидка на парковку с 10 августа по 1 сентября в рамках акции, говорится в сообщении пресс-службы ТРЦ.

«Акция приурочена к началу подготовки к школе и завершению летнего сезона, которые традиционно вызывают значительное увеличение посетительского трафика», — отмечается в материале.

В магазинах ТРЦ можно приобрести все нужные школьные вещи. К примеру, в магазине Gulliver уже есть коллекция формы для мальчиков и девочек.

Комфортная одежда для ребенка представлена и в новой детской коллекции UNIQLO. В Beba Kids поступила в продажу коллекция школьной формы марки Noble People. Кроме того, в магазине продолжаются скидки до 50% на весенне-летнюю коллекцию 2020 года ряда брендов.

Элегантные костюмы и платья представлены также в «Империи детства», в магазине Stilnyashka, бутиках Kanz и Silver Spoon.

На территории ТРЦ «Европейский» действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На входе работают дезинфекционные тоннели и устройства, также установлены санитайзеры. Посетителям бесплатно выдают маски и перчатки, а специальная разметка напоминает о соблюдении соцдистанции в 1,5 метра.