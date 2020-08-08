РИАМО - 8 авг. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендру Моди в связи с крупной авиакатастрофой в городе Кожикоде, сообщает Газета.ru.

Самолет Air India Express, летевший из ОАЭ, потерпел крушение в городе Кожикоде в штате Керала 7 августа. Во время посадки в сложных метеоусловиях борт выкатился за пределы ВПП и упал с обрыва, после чего развалился на две части. В результате крушения погибли 20 человек, еще 140 получили ранения различной степени тяжести.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер выразил слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.