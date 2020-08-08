РИАМО - 8 авг. Мужчина попытался повредить электропроводку около часовни на Житной улице в Москве, при задержании он ударил полицейского, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

«Мужчина попытался повредить электрокабель, при задержании он оказал сопротивление. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сейчас он находится в отделении», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при задержании мужчина ударил сотрудника полиции. По факту инцидента проводится проверка.

По данным СМИ, мужчина вел себя неадекватно и был вооружен железным ломом.

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