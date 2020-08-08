РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже 15 тысяч рублей из квартиры на Бородинской улице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 58-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его денежные средства из квартиры, расположенной на улице Бородинской. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 28-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.