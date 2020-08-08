РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Огнеборцы подмосковного Подольска рассказали воспитанникам детсада №57 «Ладушки» о причинах возникновения пожаров, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«7 августа сотрудники 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожпас» побывали в гостях у воспитанников детского сада №57 «Ладушки» Подольска. Сотрудники части провели интересную беседу с детьми, рассказали о профессии пожарных, продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование, рассказали о его применении», - говорится в сообщении.

Также ребятам рассказали о причинах возникновения пожара, о том, какие страшные последствия могут возникнуть, если дети возьмут в руки спички.

Дети участвовали в спортивных соревнованиях: тушили импровизированный костер, вызывали по номеру 112 пожарную команду, отгадывали загадки. В завершение мероприятия начальник пожарной части Игорь Борисов вручил детям памятные подарки.