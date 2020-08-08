РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Почти половина жителей Московской области предпочитают активный образ жизни и постоянно занимаются физкультурой, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Терюшков в субботу принял участие в областном празднике в честь Дня физкультурника в подмосковном Красногорске.

«Московская область – очень спортивный регион. У нас строится большое количество инфраструктуры. Количество занимающихся систематически приближается к 45%. Значит, почти половина жителей Московской области ведут активный образ жизни и не представляют своей жизни без спорта», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в Красногорске также многие занимаются спортом, и все спортивные объекты заполнены.

«Массовые мероприятия, победы наших спортсменов – все это делает спорт востребованным, модным направлением», - отметил Терюшков.