РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Тренеру по легкой атлетике в Подольске Юрию Ефремову вручили почетный знак «Честь и слава» ко Дню физкультурника в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В рамках Всероссийского дня физкультурника для жителей Подольска во всех учреждениях физической культуры и спорта в субботу и 9 августа проходят праздничные мероприятия. Большая спортивная программа состоится на трех площадках. В субботу она открылась в ФСК «Заречье» и на территории гимназии Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Открыл мероприятие в физкультурно-спортивном комплексе первый замглавы администрации округа Виктор Чуб.

В рамках мероприятия директор спорткомплекса Александр Дудкин совместно с Чубом наградили сотрудников учреждений спорта ко Дню физкультурника. Почетный знак «Честь и Слава» вручили тренеру по легкой атлетике спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Юрию Ефремову, благодарность главы округа вручили тренеру спортшколы «Подолье» Павлу Бочкову.

Грамотами наградили инструктора-методиста спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Данила Боровицкого, инструктора-методиста спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Михаила Шинкаренко и других.

9 августа спортивный фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Он начнется в 11:00. В программе: спортивные состязания и мастер-классы, сдача нормативов ГТО, культурно-развлекательная программа, волейбол на траве, турнир по гиревому спорту, катание на лошадях и многое другое.