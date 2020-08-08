РИАМО - 8 авг. Житель Подмосковья предстанет перед судом за мошенничество в отношении нескольких граждан под видом оказания услуг по изготовлению и поставке кухонной мебели, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили обращения в полицию двух москвичей и жителя Подмосковья, которые сообщили о хищении их денежных средств.

«По данным следствия, обвиняемый, являясь дизайнером-замерщиком одной из столичных фирм, входил в доверие к заказчикам, после чего сообщал им заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у него возможностях осуществить изготовление, доставку и установку кухонных гарнитуров со значительной скидкой», — отмечается в материале.

Мужчина встречался на станциях столичного метрополитена с заказчиками и заключал фиктивные договора купли-продажи кухонной мебели, после чего получал предоплату на свой банковский счет и больше не выходил на связь с клиентами.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.