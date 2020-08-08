РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Звание «Мисс «Живу спортом» вручили жительнице города Дедовск Владе Гордеевой на областном Дне физкультурника в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Корону победительнице вручил министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Мисс «Живу спортом» - хорошая традиция в Подмосковье. В этом году мы проводим конкурс в третий раз. В отборочном туре соревнований принимают участие девушки из всех округов. Это больше не конкурс красоты, а конкурс физической гармонии, гармоничного развития личности», - пояснил Терюшков.
Он добавил, что победительница, а также девушки, которые получили звание «Вице-мисс», в течение года по традиции будут посещать спортивные мероприятия, будут их лицом.
Первой вице-мисс «Живу спортом» стала жительница Красногорска Дарья Коптелова.
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