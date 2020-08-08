РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В подмосковном Подольске около 120 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом, сообщил «РИАМО в Подольске» первый замглавы администрации округа Виктор Чуб.

В рамках Всероссийского дня физкультурника для жителей Подольска во всех учреждениях физической культуры и спорта в субботу и 9 августа будут организованы мероприятия. Большая праздничная и спортивная программа будет проходить на трех площадках. В субботу она открылась в ФСК «Заречье» и на территории гимназии Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Открыл мероприятие в физкультурно-спортивном комплексе Чуб.

«От имени главы городского округа Николая Пестова я сердечно поздравляю всех со Всероссийским днем физкультурника. Это праздник, который объединяет огромное количество людей. Всех тех, кто хочет жить активно и заниматься спортом. С каждыми годом в нашем округе увеличивается количество людей, занимающихся физической культурой и спортом. На сегодня — это уже 120 тысяч человек», - сказал Чуб.

Он добавил, что в округе уделяется большое внимание созданию условий для занятий спортом. За последнее время реконструировали восемь школьных стадионов. Сейчас ведется проектирование и реконструкция стадиона «Весна» в Климовске. В следующем году уже должны начаться работы.

Праздничная программа в ФСК «Заречье» началась с турнира по волейболу. В рамках мероприятия пройдет турнир по многофункциональному многоборью, легкоатлетические соревнования, футбольный матч среди детей 2012-2013 годов рождения. Ветераны спорта провели для горожан открытое занятие по скандинавской ходьбе. На площадке ГТО все желающие могут сдать нормативы комплекса. Также во время праздника проходят различные конкурсы и состязания, а среди участников проводится лотерея.