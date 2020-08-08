РИАМО - 8 авг. Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в своем Instagram опубликовала снимки, сделанные в медучреждении после серьезной травмы в результате падения с велосипеда, сообщает Газета.ru.

Данные фотографии были сделаны в сентябре 2018 года. Тогда девушка сильно упала с велосипеда в Коста-Рике в Центральной Америке.

«Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов. Я перенесла шесть операций по трансплантации кости. Теперь я готова к имплантам», — отметила Плаксина.

Она подчеркнула, что данная травма научила ее по-настоящему любить себя. Она добавила, что когда-нибудь расскажет «смешную и трагичную» историю своего падения подписчикам.