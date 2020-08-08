РИАМО - 8 авг. В министерстве иностранных дел РФ объяснили правила въезда в Египет на фоне пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

«С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну», — сообщается на странице в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Тест не требуется туристам, которые въезжают в страну через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух.

Россия постепенно снимает ограничения на международные перелеты, введенные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 августа возобновлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также открыты границы с Абхазией. Кроме того, принято решение о возобновлении с 15 августа международного авиасообщения со Швейцарией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.