РИАМО - 8 авг. На природной территории парка «Кузьминки-Люблино» в Москве начали проводить бесплатные велоэкскурсии, на мероприятия ждут всех желающих в возрасте от семи лет, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«В ходе бесплатной экскурсии любители велосипедных прогулок узнают много новой и интересной информации. Маршрут по парку «Кузьминки-Люблино» – уникальному памятнику истории и природы – интересен тем, что тематически включает в себя и историю усадьбы, и рассказ о природе, флоре и фауне зеленого острова юго-востока столицы», – говорится в сообщении.

Участники велоэкскурсии смогут быстро и с пользой для здоровья доехать из одной части парка в другую с максимальным осмотром интересных объектов. Данный маршрут пользуется популярностью у любителей велопрогулок. На мероприятия приходят как родители с детьми, так и пожилые горожане.

Велоэкскурсии по парку будут проходить по средам в 15:00. Стартуют экскурсии от эколого-просветительского центра (улица Кузьминская, дом №10, строение 1). Участникам надо прийти со своим велосипедом.

Уточнить детали велоэкскурсии и записаться на нее можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или электронной почте: kuzeco@yandex.ru.