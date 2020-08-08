РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков на областном Дне физкультурника в подмосковном Красногорке присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» замдитектора спортшколы из округа Люберцы Галине Карпухиной, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе Люберцы Московской области почетным звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» награждается заместитель директора по спортивной подготовке муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» Галина Алексеевна Карпухина», - объявил ведущий праздника.

Терюшков вручил награду от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.