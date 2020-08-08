РИАМО - 8 авг. В Москве порядка трети горожан занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе, столица старается создать все условия для этого, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Раньше на предприятиях была хорошая традиция — производственная гимнастика. В 11:00 все работники откладывали дела и разминались. Здорово, что в наши дни снова растет интерес к общефизической подготовке, гимнастике, бегу, занятиям на свежем воздухе», — отметил Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что постоянно физкультурой и спортом в городе занимаются 5 миллионов человек.

«Мы стараемся создать условия в каждом округе: строим ФОКи, спортплощадки, беговые дорожки в парках», — добавил мэр.

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году он выпал на 8 августа.