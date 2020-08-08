РИАМО - 8 авг. Первые тренировки в рамках «Спортивных выходных» провели на юге Москвы, для участников подготовили 48 разнообразных мастер-классов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники смогли освоить технику бега, научиться правильно дышать при беговых тренировках, а также правильно держать палки при занятиях скандинавской ходьбой», — говорится в сообщении.

Тренер по йоге Рауф Асадов отметил, что такого проекта очень не хватало в городе, так как все жители уже засиделись на самоизоляции.

Власти столицы планируют дополнить проект, его запустят на 11 городских площадках. А всего в проведении тренировок будет задействовано 27 локаций. Еще горожанам станут доступны спортивные экскурсии на выбор: пешеходные, беговые и велосипедные. Данные занятия будут проходить по субботам и воскресеньям до 11 октября.

В рамках «Спортивных выходных» мастер-классы для всех желающих проводят кандидаты и мастера спорта, а также действующие чемпионы Европы и мира. Записаться на тренировку жителям Южного округа столицы можно в центрах госуслуг. Горожане из других административных округов могут подать заявку через сайт.

Стать участником проекта могут москвичи, которым исполнилось 18 лет. Все спортивные занятия проходят с соблюдением эпидемиологических требований безопасности.