РИАМО - 8 авг. Главный тренер столичного баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис, который заразился коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии, сообщает Газета.ru.

О заболевании тренера стало известно 7 августа, когда стали известны результаты теста.

«Спасибо всем за сообщения поддержки. У меня легкая версия вируса. С помощью моей семьи и врачей я пройду через это и вернусь сильнее», — отметил Итудис.

Тренер московских баскетболистов напомнил своим подписчикам в Twitter о необходимости соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

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8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.