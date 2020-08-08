РИАМО - 8 авг. Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался в субботу от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте лавры.

«После продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (Covid-19), скончался насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Чесноков)», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, «братия обители скорбят о потере отца Германа».

В конце мая СМИ сообщали, что архимандрит Герман находился в стабильно тяжелом состоянии. Его ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.