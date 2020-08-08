РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Министр спорта Московской области Роман Терюшков поздравил участников областного Дня физкультурника, который проходит в субботу в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Я поздравляю всех, кто кует победы на больших спортивных соревнованиях. Всех, кто живет спортом – на турниках, на спортивных площадках. Спорт объединяет всех нас. Это один из немногих праздников, который празднуют, я уверен, по всей стране. Спорт с каждым из нас со школьной скамьи», - сказал Терюшков.

Он пожелал участникам праздника здоровья, счастья, а также жить спортом.

Основной площадкой проведения Дня физкультурника в Красногорске стал стадион «Зоркий».