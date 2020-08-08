РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил спортсменам благодарственные письма в День физкультурника, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Торпедо» прошел День физкультурника.

«У нас в Люберцах тех, кто занимается спортом, более 128 тысяч человек. Большой спорт начинается во дворе, он начинается от увлечения, а дальше нужны спортивные сооружения. В Люберцах более 30 фитнес-центров, но мы на этом не останавливаемся. Мы ставим задачу, чтобы у нас появились Ледовые арены. Одна есть в поселке Томилино, но мы на этом не остановимся. Сегодня замечательный праздник, сильных духом и телом», - сказал глава.

После поздравления Ружицкий наградил спортсменов благодарственными письмами.