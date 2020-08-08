РИАМО - 8 авг. В 2020 году в столице начнут тестировать электробус с гармошкой особо большой вместительности, испытания будут идти от шести до семи месяцев, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В этом году мы получим еще одну или две машины на испытания. Это электробус особо большой вместимости с гармошкой. Мы будем тестировать его в районе шести-семи месяцев для того, чтобы уже в конце 2021 года получить серийные образцы», — сказал Ликсутов.

По его словам, тестирование проведут для того, чтобы получить партию электробусов особо большой вместительности для работы на городских маршрутах.

Новый электробус оснастят системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией. Кроме того, в транспорте оборудуют USB-разъемы для зарядки гаджетов.